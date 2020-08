Facebook

Der Vergnügungspark legt heuer einen "Frühstart" hin © MCG/Kanizaj

Die Telefonleitung knistert. Vielleicht liegt es daran, dass sich Armin Egger gegenüber der Kleinen Zeitung ein wenig in Rage redet: Die Coronakrise habe die Grazer Messe massiv getroffen, gesteht Egger als deren Vorsitzender. „Wir haben null Umsatz gemacht.“ Und nun, da er trotz allem – oder gerade deshalb – die traditionelle Herbstmesse vorbereite, „werde ich von manchen schwer kritisiert, wie ich angesichts von Corona nur daran denken kann“. Aber, so Egger mit lieben Grüßen an die Politik: „Wir können ja nicht bis zum nächsten Sommer die Hände in den Schoß legen!“.