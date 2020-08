Umweltverträglich?Behörde gibt grünes Licht für Grazer Auto-Tunnel

Facebook

Hier soll der Tunnel in Richtung Reininghaus entstehen. © Juergen Fuchs

Bürger sind bereits in einer Initiative aktiv geworden, um den Autotunnel in der Verlängerung der Josef-Huber-Gasse zu verhindern. Die Grünen stemmen sich gegen das Millionen-Projekt, das noch mehr Autoverkehr in Richtung Grazer Zentrum pumpen werde. Bürgermeister Siegfried Nagl und Baudirektor Bertram Werle stehen voll hinter den Plänen, weil es um die Straßenanbindung des wachsenden Stadtteils Reininghaus mit bis zu 10.000 Menschen an die City gehe.