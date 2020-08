Facebook

Ab September: Einige Neuerungen sind auf Schiene © Jürgen Fuchs

Während die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln aufrecht bleibt und gerade auch in den Grazer Bussen und Straßenbahnen streng kontrolliert wird, ändert sich bei den Fahrplänen in Graz so manches: Ab Samstag, den 12. September, sind jedenfalls nagelneue Endstationen und gar Buslinien auf Schiene.