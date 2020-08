Drive-In-Teststation in Seiersberg wurde geschlossen und in Grazer P+R-Garage Fölling verlegt.

Ab sofort wird im Parkhaus Graz-Fölling gestestet (Symbolfoto) © KLZ/Kanizaj, APA

Die Park+Ride-Garage in Fölling, die angesichts der geringen Auslastung seit Jahren Gegenstand von hitzigen Debatten in Graz ist, hat nun eine neue Bestimmung gefunden: Denn in einem Teil dieses Parkhauses im Grazer Bezirk Mariatrost wurde nun eine neue Drive-In-Station für Coronatestungen installiert. Anstelle jener in Seiersberg, die Ende Juli geschlossen wurde.