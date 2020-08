Facebook

Sonntag, 6.54 Uhr: Das Girardihaus ist noch besetzt © Michael Saria

Sonntag, 6.54 Uhr: Es ist völlig ruhig in der Grazer Leonhardstraße. Allein der Wind einer vorbeifahrenden Garnitur der Straßenbahnlinie 1 bringt sie kurz in Bewegung - jene Leintücher, die hier an den Fenstern des bekannten Girardihauses hängen. Mit Aufschriften wie "Kunst raus, Autos rein? Nein!". Seit Samstagnachmittag ist das denkmalgeschützte Haus ja besetzt: Via Twitter ließ das "Doku Service Steiermark" wissen, dass man den Verfall des Hauses nicht länger hinnehmen wolle. Stattdessen nehme man Renovierung wie die Öffnung "für Kunst und Kultur" selbst in die Hand.