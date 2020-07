Facebook

Tropische Temperaturen trieben die Grazer am Dienstag ins Schwimmbad © Sabine Hoffmann

Auf über dreißig Grad kletterten die Temperaturen am heutigen Dienstag wie angekündigt in der steirischen Landeshauptstadt. Kein Wunder, dass vielen Grazern da der Sinn nach etwas Abkühlung stand. Die Freibäder wurden regelrecht gestürmt. So viele drängten ins Straßganger Bad, dass sich eine Schlange vor der Badekasse bildete. Online-Tickets, die vorab gekauft werden können, waren ausverkauft. Auch für die Auster in Eggenberg gab es keine Onlinetickets mehr.