Stau am Freitagnachmittag: Vor dem Plabutschtunnel in Richtung Süden stand der Verkehr still. Grund war ein Reifenplatzer bei einem Lkw.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Plabutschtunnel war Freitagnachmittag in Fahrtrichtung Süden gesperrt © Jürgen Fuchs

"Die Menschen stehen schon neben ihren Autos auf der Autobahn", schilderte ein Leser der Kleinen Zeitung. Was nach einem Stau an der Grenze am Weg in den Urlaub klingt, war aber "nur" ein Stau vor dem Plabutschtunnel in Fahrtrichtung Süden. Grund für den stillstehenden Autoverkehr: Ein Lkw hatte einen Reifenplatzer kurz vor 15.30 Uhr.