Die absolute Mehrheit der Fahrgäste trug eine Maske © Jürgen Fuchs

Während die Österreicher gespannt darauf warten, ob die Bundesregierung an diesem Dienstag die Rückkehr zur Maskenpflicht in Supermärkten und Geschäften verkündet, ist die Sachlage bei öffentlichen Verkehrsmitteln ja eindeutig: Fahrgäste müssen weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Weil aber diese Vorschrift in Öffis zuletzt immer häufiger ignoriert wurde, hat man reagiert - und angekündigt, dass Fahrgäste, die partout keine Maske nutzen wollen, ab 20. Juli notfalls Strafe zahlen müssen. In Form einer "Mehrgebühr" über 50 Euro bei den Graz-Linien und in der Höhe von 40 Euro bei den ÖBB.