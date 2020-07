Facebook

In den Öffis herrscht Maskenpflicht © Jürgen Fuchs

Es blieb in der Vergangenheit bei einer Ermahnung. Ab dem heutigen Montag, 20. Juli, wird in letzter Konsequenz auch gestraft: Wer die Maskenpflicht in Bus und Straßenbahn in Graz ignoriert, muss 50 Euro draufzahlen und dann aussteigen.