Anrainer aus dem Bereich Rosenhain/Rosenberg im Grazer Bezirk Geidorf sind über die "tiefe Wunde" im Grüngürtel entsetzt, aber auch namhafte Architekten fragen sich - und die Kleine Zeitung -, wie so eine Baustelle in dieser Zone überhaupt möglich sei. Jördis Tornquist vergibt auf dem Architekturportal GAT für die "ökologische Katastrophe in unser aller Naherholungsgebiet" in ihrem Text ein dickes Minus dafür und schreibt: "Es wurde in den letzten Wochen, in denen uns das Corona-Virus in die eigenen vier Wände gezwungen hat, der gesamte Hügel des Grundstückes „Josefinenvilla“ in der Quellengasse, der auch einen Naturteich beinhaltete, abgetragen. Zweck ist, ein Bauvorhaben mit angeblich 15 Wohneinheiten samt Tiefgarage. In der Vorbereitung des Bauplatzes wurden im Winter bereits aus dem westlich der Quellengasse gelegenen Wald – im Besitz der öffentlichen Hand? – viele Bäume geschlägert, damit der Bauplatz in spe nicht im Schatten liegt ..."