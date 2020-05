Facebook

213.000 Passagiere zählte man im Sommer 2019 bei der Schöcklseilbahn. © Winter-Pölsler

Grazer Bergfexe wissen ja ein Lied davon zu singen: An so manch schönem Sonntag ist auf dem Schöcklplateau fast mehr los als an einem Einkaufssamstag in der Stadt - auch weil viele die Seilbahn nutzen, um Bergluft zu schnuppern und einen Blick aufs Grazer Becken zu werfen.