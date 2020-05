Kleine Demo in Graz"Fridays for Future" auf dem Mariahilferplatz

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kundgebung am Mariahilferplatz in Graz © FFF

In der Corona-Krise gingen zuletzt die Anliegen der Klima-Bewegung "Fridays for Future" etwas unter - heute gab es aber ein (kleines) Lebenszeichen in Graz und weiteren 57 Orten in Österreich. Am Mariahilferplatz fand eine Kundgebung einiger junger Leute statt, Schilder für Umweltschutz wurden dabei präsentiert.