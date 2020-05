Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Günter Pilch mit Alexandra Weitzer und Niko: © Privat

Diese und zahlreiche weitere Babys kamen kürzlich in der Steiermark zur Welt. Mitten in der "Corona-Zeit". Aber wie nehmen das ihre Eltern wahr? Ein kleiner Blick in die Welt der sehr glücklichen und stolzen Eltern.