Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Langzeit-Tourismuschef Hardt-Stremayr. © Jürgen Fuchs

Jede Krise ist auch eine Chance – dieses geflügelte Wort fällt einem ein, wenn man hört, was der Grazer Gemeinderat am Donnerstag in seiner nicht öffentlichen Sitzung beschließen soll: Anders, als sonst bei

öffentlichen Chefsessel-Besetzungen üblich, wird der Geschäftsführerposten bei Graz-Tourismus nicht ausgeschrieben. Stattdessen wird Langzeit-Boss Dieter Hardt-Stremayr um weitere fünf Jahre verlängert. Seine Gage wird nicht im vollen Umfang index-angepasst, dafür wandern seine variablen Erfolgsprämien ins Fixum. In

Zeiten der Corona-Krise könne man als Erfolgslatte gelegten Ziele bei Nächtigungen ja gar nicht erreichen, hört man aus dem Rathaus.