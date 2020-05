Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim Brunnen ging es rund. © Juergen Fuchs

Es begann alles mit einer Rauferei beim Erzherzog-Johann-Brunnen auf dem Hauptplatz. Passanten schlugen Alarm. Die gerufenen Polizisten trafen rund ein Dutzend "handgreifliche Personen" an, wie die Pressestelle der Polizei mitteilt. Als ein 40-Jähriger schließlich gegen eine bisher unbekannte Person trat, fassten die Beamten den Grazer an den Armen, durchsuchten ihn in der Folge bei der Bushaltestelle und stellten ein Messer sicher. Der Perlustrierte wehrte sich massiv und schlug auch auch um sich.