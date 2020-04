Eine Regierungsspitze hinter Masken: Was man bislang nur aus Wien kannte, wurde am Donnerstag auch in Graz Realität.

Bloß bei eigenen Wortmeldungen legten Nagl und Co. die Masken ab © Jürgen Fuchs

Auch wenn sich einige Mandatare "vom Einkaufen her" schon daran gewöhnt haben; und auch wenn die Grazer Spitzenpolitiker hinter den Schutzmasken dem Fotografen meist ein freundliches Gesi... also verengte Augenlieder und Falten, die auf ein Lächeln schließen lassen, schenkten - in einem waren sich all jene, welche der leider denkwürdigen Sitzung des Grazer Gemeinderates am Donnerstag beiwohnten, einig: Diese Szenen werden in Erinnerung bleiben. Möge man sie nicht mehr erleben müssen.