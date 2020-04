Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Auswirkungen der Corona-Krise: Der Stadt brechen Einnahmen massiv weg. Finanzstadtrat Riegler bastelt an einem neuen Budget.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Budget 2020 gerät coronabedingt aus den Fugen. Finanzdirektor Karl Kamper und Finanzstadtrat Günter Riegler (ÖVP) analysieren die Folgen und arbeiten an einem neuen Entwurf © Gerald Winter-Pölsler/Archivbild

Dass sich die Corona-Krise direkt auf das Budget der Stadt Graz auswirken wird, war klar. Die Dimension, die Finanzstadtrat Günter Riegler (ÖVP) mit dem Finanzdirektor Karl Kamper nun aber hochgerechnet hat, hat es in sich: Im wahrscheinlichsten Szenario gehen 80 Millionen Euro an bereits budgetierten Einnahmen verloren, vor allem die Kommunalsteuer und die Ertragsanteile aus dem Finanzausgleich brechen ein. Dazu kommen rund 20 Millionen Euro an coronabedingten Mehrausgaben.