Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Masken stecken in Hüllen von Überraschungseiern © Natur.Werk.Stadt

Es dürfte eine österreichweite Premiere sein, in jedem Fall aber ein einzigartiges Unterfangen in Graz - und so etwas wie ein kleiner Lichtblick mitten in der Coronakrise: In wenigen Tagen wird der erste Automat aufgestellt, aus dem sich Passanten eine selbst genähte Schutzmaske aus Re-Use-Materialien holen können. Nicht nur die Idee dahinter ist spannend, auch die Abwicklung - was allein bei der Preisfrage sichtbar wird.