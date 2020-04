Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fortbildung in den eigenen vier Wänden stößt derzeit auf große Nachfrage © (c) contrastwerkstatt - stock.adobe.com

Wer schon immer etwas über "Projektmanagement", "Leadership" oder "Supply Chain Management" lernen wollte, ist jetzt bei Uni for Life an der richtigen Adresse. Die Weiterbildungsinstitution der Uni Graz bietet normalerweise kostenpflichtige Kurse an. Doch wegen Corona gibt es jetzt drei Kurse kostenfrei (zu den oben genannten Themen). So will man jenen, die gerade mehr Zeit haben (etwa durch Kurzarbeit) die Möglichkeit geben, die Corona-Zeit sinnvoll für eine Fortbildung zu nutzen.