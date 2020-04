Facebook

Für "Stammgäste" gibt es nun einen Bonus © Jürgen Fuchs

Am Dienstagnachmittag gaben die Grazer Stadtregierer Gas und bestätigten per Aussendung, was die Kleine Zeitung wenige Stunden zuvor berichtet hatte: Seit Wochen kann man ja Bus und Bim in Graz kostenlos nutzen. Und auch wenn diese "Gratisfahrten" bald beendet und Ticketkontrollen wieder gestartet werden, kommt man Besitzern von Halbjahres- und Jahreskarten entgegen - und bietet ihne eine Gutschrift an. Dieser 10-Prozent-Bonus könne beim Kauf einer neuen Dauerkarte eingelöst werden.