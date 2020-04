Facebook

Die Grazer kaufen beherzt für die Osterjause ein. © Hetizia - stock.adobe.com

Bei den Fotos von Selchfleisch und Osterkrainern des Online-Shops vom Stadtbauernladen rinnt einem das Wasser im Mund zusammen. Doch teilt einem der Netz-Laden mit Hauszustellung mit, dass all die Köstlichkeiten "leider ausverkauft" sind. Es ist ein Zustandsbild, das von Kapazitätsgrenzen in Ausnahmezeiten erzählt, weiß Maria Bauer vom Laden aus der Erfahrung der letzten Tage: "Wir haben den Online-Verkauf eingestellt. Mein Mann kommt mit dem Zustellen einfach nicht mehr nach. Ich habe gestern nur zwei Stunden geschlafen, wir können den Bestelldienst derzeit nicht mehr aufrecht halten." Nachsatz: "Aber in unserem Geschäft bei der Landwirtschaftskammer in der Hamerlinggasse 3 gibt es noch alles für die Osterjause!"