Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

23 Mann der Berufsfeuerwehr mussten am Mittwochnachmittag zu einem Küchenbrand ausrücken. Die Wohnungsbesitzerin hat die Feuerwehr alarmiert, wartete dann aber im Vorraum.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der abgebrannten Küche entstand ein großer Sachschaden © Berufsfeuerwehr Graz

Gegen 14.45 Uhr am Mittwochnachmittag ging der Notruf bei der Grazer Berufsfeuerwehr ein. Mit fünf Fahrzeugen und 23 Mann rückte die Mannschaft zu einem Küchenbrand in die Steyrergasse aus. Der Brand an sich war rasch gelöscht, die Brandursache wird noch geklärt.