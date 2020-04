Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Dichtes Gewusel herrschte am vergangenen Wochenende auf den großen Grazer Bauernmärkten. Um eine Schließung der Märkte abzuwenden, setzt man nun auf neue Maßnahmen.

Einbahnsystem gegen das Gedrängel vor der Fleischtheke © Andrea Rieger

Kopfschütteln herrschte vergangene Woche nicht nur bei vielen Besuchern der Bauernmärkte, auch die Verantwortlichen im Grazer Gesundheits- und im Marktamt waren alarmiert: Vor allem auf den großen Märkten am Kaiser-Josef-Platz, am Lendplatz und am Hofbauerplatz herrschte teils großes Gedränge. Sicherheitsabstand? Fehlanzeige.