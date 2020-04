Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Menschen klatschen um 18 Uhr auf Balkonen, um den Helden des Alltags zu danken, Hannes Urdl singt mit roter Nase "Dankeschön". Herzerwärmendes in harten Corona-Zeiten.

Teamgeist, Rücksicht, Herzlichkeit, Menschlichkeit und jede Menge Dankbarkeit, dass all dies in der Corona-geprüften Gesellschaft wieder groß geschrieben wird - das ist die Sonnenseite des Lebens in Selbstisolation. Und der künstlerische Leiter der Roten Nasen, Hannes Urdl, hat auf Youtube einen besonders schönen musikalischen Beitrag geliefert, um den Pflegern und Krankenschwestern, die unermüdlich im Hilfseinsatz sind, Respekt zu zollen. Der "Clown" und "Saitenartist" singt mit seiner kleinen Klampfe unterm Arm "Dankeschön", dass man gerührt ist. Aber sehen und hören Sie selbst: