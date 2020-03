Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Das Grazer Restaurant Laufke bietet nun ein Lieferservice nicht nur für zu Hause, sondern auch eine kulinarische Spendenaktion an.

Caritas-Direktor Herbert Beiglböck, Laufke-Wirt Markus Neuhold und Marienstüberl-Leiter Philipp Friesenbichler (v.l.) © Laufke_Caritas

­Das Grazer Restaurant "Laufke" setzt ab sofort auch auf Lieferservice. Von Dienstag bis Freitag kann man sich verschiedene Gerichte nachhause bestellen. Die Speisen kommen im Rexglas, in ein Glas wird jeweils eine Portion gefüllt. Geliefert wird - natürlich kontaktlos - nach ganz Österreich. In Graz ist die Lieferung kostenlos. Die Bezahlung erfolgt zuvor online. Das Essen wird kalt abgefüllt, daher werden die Rexgläser verwendet. So lassen sich die Speisen dann daheim aufwärmen und würden auch im Glas mehrere Tage halten.