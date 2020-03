Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Derzeit können keine Hunde und Katzen in den Tierheimen an neue Besitzer abgegeben werden. Die Heimbetreiber und die vielen Mitarbeiter sind voll gefordert © Ballguide

Kann das Corona-Virus von Tieren auf Menschen übertragen werden? Werden vermehrt Tiere in den Heimen abgegeben? Kann man Tiere abholen? Und wie werden die Mitarbeiter geschützt? „Es sind Fragen wie diese, die an Karl Forstner, Obmann des Aktiven Tierschutzes Steiermark und verantwortlich für die Tierheime in Graz (Arche Noah), Kapfenberg und Straß, heran getragen werden.