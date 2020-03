Facebook

An der Uni wird mit Corona angestoßen © Zoltan

Dass die Bundesregierung den Betrieb der Hochschulen stoppt, hat sich gestern wie ein Lauffeuer unter den steirischen Studierenden verbreitet. Am Dienstag gegen 16 Uhr gab es am Campus vor dem Hauptgebäude der Karl-Franzens-Universität in Graz kein anderes Thema. Etwa zu dieser Zeit vibrierten auch viele Telefone. Was die Studenten schon vermutet hatten, wurde in einer offiziellen E-Mail bestätigt: Vorlesungen und Prüfungen sind hier bereits ab heute abgesagt, die Hörsäle bleiben leer. Grund ist die steigende Zahl an Coronavirus-Fällen.