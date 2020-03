Facebook

"Where have all the flowers gone?", fragen sich viele in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße © Gerald Winter-Pölsler

"Vandalismus", sagt Holding-Graz-Sprecher Gerald Zaczek-Pichler kurz und knapp. Die Frage war, was aus all den Neupflanzungen entlang der Straßenbahnstrecke in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße wurde, die im Vorjahr gesetzt wurden? Dort, wo Jungpflanzen wachsen sollten, ist es heute meist völlig kahl. "Offenbar sind Leute sogar mit dem Auto über die Pflanzen gefahren, das haben Reifenspuren gezeigt", schüttelt Zaczek-Pichler den Kopf.