Über ein halbes Jahrhundert führte Wolfgang Philipp seine Konditorei mit Café und Eissalon in Graz. Wie jetzt bekannt wurde, ist der Unternehmer am vergangenen Wochenende verstorben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wolfgang Philipp, wie ihn die Grazer in Erinnerung behalten © KLZ/Marija Kanizaj

Es ist keine Übertreibung, dass für Generationen von Grazern ein Besuch "beim Philipp" in der Krenngasse zum Pflichtprogramm gehörte. Zu einer Zeit, als es noch nicht an jeder Ecke der Innenstadt einen Eissalon gab, war der Betrieb DIE Anlaufstation für alle, die Appetit auf Bananensplit & Co hatten. Mehr als 50 Jahre führte Wolfgang Philipp seine Konditorei, bevor er den Betrieb an seine Tochter Elisabeth übergab. Wie jetzt bekannt wurde, ist das Grazer Zuckerbäcker-Urgestein am vergangenen Wochenende im 79. Lebensjahr verstorben.