Eines der neuen Gerichte: Gnocchi Pomodoro © Vapiano

Im Jahr 2014 war es so weit: Auf dem Grazer Sparkassenplatz - quasi auf der Rückseite des Casinos - eröffnete die deutsche Restaurantkette "Vapiano" ihr erstes Restaurant in der steirischen Landeshauptstadt. Weil der Verantwortlichen des 2002 in Hamburg gegründeten Unternehmens Gusto auf mehr hatten, wurde vier Jahre später das Vapiano im Grazer Einkaufszentrum "Murpark" aufgetischt.