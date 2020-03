Facebook

Horst Schnattler arbeitete für einen Netflix-Film © Ballguide/Nadja Fuchs

„Es ist mit Abstand unser Topauftrag“, freut sich Horst Schnattler. Der gebürtige Villacher, der seit rund 15 Jahren in Graz lebt, betreibt mit Petra Baumann das Tonstudio „Klangkulisse“ im früheren Taggerwerk. Nun steuerten die beiden Sounds für das Filmdrama „All the bright places“ bei. Dieses wurde in Hollywood gedreht und ist seit gestern auf der Streamingplattform Netflix zu sehen.