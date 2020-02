Die Bilder, die auf "Google Street View" das Grazer Zentrum präsentieren, zeigen Menschen in Faschingskostümen - und zwar das ganze Jahr über.

Aufnahme Höhe Jakominiplatz von "Google Street View" © Google Maps

Nanu, was machen ein Indianer, eine Herz-Dame und ein kleines Teufelchen mitten in der Schmiedgasse? Diese Bilder werden ausgespuckt, wenn man auf "Google Street View" nach der Herrengasse oder Schmiedgasse sucht - anscheinend wurden Aufnahmen von Google teilweise an einem Faschingsdienstag vor ein paar Jahren gemacht.