Bei der am Wochenende stattfindenden internationalen Hundeschau in Graz ist italienischen Hundebesitzern jetzt die Teilnahme verboten.

Vorsorge Wie schon für Reisende aus China gilt nun auch für Italien: Hatte man Kontakt zu Menschen aus den betroffenen Regionen oder kommt aus diesen Regionen zurück nach Österreich und bemerkt innerhalb von 14 Tagen Symptome wie Fieber oder Husten, muss man sich immer zuerst telefonisch melden! Auf keinen Fall sollte man einfach zum Hausarzt oder ins Krankenhaus fahren. Zuerst telefonisch mit dem Hausarzt Kontakt aufnehmen oder beim Gesundheitstelefon 1450 anrufen, es gibt auch eine spezielle Hotline zum Coronavirus (Tel. 0800 555 621). Das ist wichtig, damit man das Virus nicht in Krankenhäuser oder Ordinationen einschleppt und viele andere ansteckt.

In Graz findet am Wochenende die internationale Hunderassenausstellung statt. Bei dieser kommen bekanntlich Hundebesitzer aus verschiedenen Ländern. Doch die italienischen Züchter müssen diesmal zu Hause bleiben, heißt es aus dem Büro von Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP). Grund ist der Ausbruch des Coronavirus (Covid-19) in Norditalien, auch in Österreich gibt es bereits erste Fälle.