Das Lokal "Culture Exchange" will das Unternehmen über den Sommer schließen - Standortwechsel und Neuorientierung sind geplant.

Das "Culture Exchange" macht Rad-Service, produziert Rucksäcke und hat auch eine kleine Küche © Culture Exchange Graz

Das Radgeschäft und Café "Culture Exchange" in der Grazbachgasse 47 denkt über einen Standortwechsel nach. Das Unternehmen bietet ein kleines Café und vor allem ein breites Rad-Service an - und es stellt Rucksäcke her.