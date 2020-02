Facebook

Ansturm auf die Schutzmasken in Apotheken © Andrea Rieger

Am Dienstagvormittag tritt in Graz der Führungsstab zusammen: Vertreter von Magistratsdirektion, Gesundheits-, Bürgermeisteramt, Bevölkerungsschutz etc. beraten, wie man sich gegen das in Italien grassierende Corona-Virus (COVID-19) wappnen kann.