Die lustigen Faschingsumzüge in GU Wenn Greta Thunberg mit Strache Traktor fährt

© Reisinger

Den Beginn der Faschingsumzüge im Grazer Umland machte am Samstag der Deutschfeistritzer Traktorfasching. Er ist ein Fixpunkt des Narrentreibens in Graz-Umgebung Nord.

Von Strache bis Greta

Rund 25 Gespanne waren dieses Jahr unterwegs. Vom wiederauferstandenen Strache, Greta Thunberg am Traktor, einem Boot im Kreisverkehr bis zum kompletten Hühnerstall war alles dabei.

Der Umzug startete am späten Vormittag und wurde von Peter Ebner (Obmann des Traktorvereins) eröffnet. Der Umzug endet mit einer großen Party am Hauptplatz Deutschfeistritz.

Von Stübing nach Deutschfeistritz: Traktorfasching 2020

Fake-News-Generator und Greta-Mobil

Einen kleinen aber feinen Umzug gibt es jedes Jahr in Röthelstein, Katastralgemeinde von Frohnleiten, zu bestaunen. Dieses Jahr unter anderem mit dabei: Ein Fake-News-Generator inklusive mietbaren Statisten für Gegendemonstrationen und das frisch erfundene Greta-Mobil, das von Hand geschoben wird und keinen Treibstoff braucht. Außerdem: Ein vollausgestatteter Saloon und eine "Jagahittn".

Anschließend wurde im Gasthof Schönbacher gefeiert.

Röthelstein: Faschingsumzug

Tratschweiber und viele Ehrenmedaillen

Rund ging es gestern Abend auch bei der jährlichen Sitzung des Faschingsclubs (FC) Frohnleiten: Rund vier Stunden Programm erwarteten die Besucher. Darunter die Tratschweiber, die es sich nicht nehmen ließen, die Frohnleitner Politik in die Mangel zu nehmen, und natürlich der - für eine Kurstadt unabdingliche - Ärzte-Sketch, der dieses Jahr sogar noch mit einer Gesangseinlage punktete.

Zudem verlieh der FC seine alljährlichen Ehrenmedaillen an Gönner des Vereins: Dieses Jahr waren unter anderem die Vizebürgermeister Johannes Pirstinger und Martin Wonaschütz unter den Ausgezeichneten. Der Bürgermeister Johannes Wagner dagegen, wurde unter vielen Lachern von den Narren zum Verkehrsminister der L121, der Bahnhofstraße ernannt.