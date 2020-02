Am Freitag wurde der 71. Bauernbundball in der Stadt gefeiert. Outfits für solche Anlässe findet man in der Stadt genug, denn der Trachten-Trend in Graz hält an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim Bauernbundball führen die Steirer ihre Tracht aus © FUCHS Juergen

Wenige Meter und gleich mehrere Trachtengeschäfte: In der Grazer Schmiedgasse reihen sich die Auslagen mit Dirndl und Lederhosen aneinander. Auch am Hauptplatz, in der Sporgasse und weiteren Lokalitäten wird man fündig. Tracht ist in der Stadt wie am Land Thema. Nachdem bereits zum Oberlandlerball geladen wurde, wurde am Freitag in der Stadthalle der Bauernbundball gefeiert. Doch welche Tracht ist bei den Grazern eigentlich beliebt – und begeistert die traditionelle Kleidung auch das junge Publikum noch?