Jeden Freitag wollen wir es genau wissen und zwar von Ihnen: Das Aus des Traditionshändlers Schediwy hat eine Debatte entfacht. Werden auch in Graz zunehmend lokale Unternehmer verdrängt?

Kein einfaches Pflaster, die Grazer Innenstadt, oder? © A. W. Tengg

Nach 82 Jahren hat das Traditionshaus Schediwy in der Sporgasse zugesperrt, was nicht nur die Grazerinnen und Grazer schockierte. Auch das Rathaus wurde offenbar nachhaltig aufgeschreckt. Man will mehr "Einkaufstouristen" anlocken und den Innenstadthandel fördern.