Am Valentinstag gastierte Schlagerkönigin Andrea Berg in der ausverkauften Grazer Stadthalle. Zwar nicht für sie, aber für große Teile ihrer Crew ein Heimspiel.

6000 Fans in der Stadthalle

Aufwändige, bunte Show: Andrea Berg in der Grazer Stadthalle © (c) Ballguide/Tamara Mednitzer

Zum Valentinstag im Bett kuscheln mit Andrea Berg – das durften ganze 6000 Fans am Freitagabend in der ausverkauften Stadthalle. Die Schlagerkönigin hatte auf der Bühne ein Bett samt Stofftieren aufbauen lassen, ganz im Kontrast zur Hightech-Bühne. Drei Stunden lang begeisterte die Schlagerkönigin mit einer hoch professionellen, vor Hits nur so strotzenden Show, vielen Kostümwechseln und einer Bühne, mit der sie sich vor internationalen Stars nicht zu verstecken braucht - eher umgekehrt.