Grippewelle auf Höhepunkt Anschober: Influenza dramatischer als Coronavirus

In Wien wurden knapp 14.000 Neuerkrankungen gemeldet, in Graz sind es mehr als 6.500. Von der Grippe in Österreich seien "viel, viel, viel mehr" Menschen betroffen, als vom Coronavirus in ganz Europa, betonte Gesundheitsminister Anschober.