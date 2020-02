Facebook

Das Amedia Express Airport-Hotel hat im Februar eröffnet © FUCHS Juergen

Rund 1,2 Millionen Nächtigungen hat die Stadt letztes Jahr verzeichnet, bis 2023 will Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) 1,6 Millionen erreichen. An Hotels mangelt es dafür nicht, derzeit wird eifrig gebaut. Das „Amedia Express“ beim Flughafen hat am 1. Februar eröffnet, ab morgen, 12. Februar, sind die ersten Zimmer im neuen Marko-Hotel „Kai 36“ buchbar, am Jakominiplatz fällt bald der Baustart fürs „Motel One“, das Intercity-Hotel am Bahnhof sperrt im Herbst auf. Doch wie viele Betten braucht die Tourismusstadt Graz überhaupt?