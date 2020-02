Facebook

Historische Gewächshäuser im Botanischen Garten © Juergen Fuchs

Auch wenn die Eisenkonstruktion sich nach wie vor elegant in den Grazer Himmel reckt - die historischen und denkmalgeschützten Gewächshäuser im Botanischen Garten rosten seit vielen Jahren vor sich hin. Die Universität Graz hat mit einem Beschluss bereits im November den Weg für die Sanierung freigemacht. Diese Woche sind die Gewächshäuser nun auch Thema im Grazer Gemeinderat. Die schwarz-blaue Koalition in Graz hat 400.000 Euro für die Sanierung zugesagt und im Koalitionsausschuss beschlossen. Insgesamt wird das Projekt 3,8 Millionen Euro kosten. Finanziert wird es von der Bundesimmobiliengesellschaft, die sich die Kosten in Form einer langfristigen Miete von der Uni zurückholt.