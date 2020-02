Kleine Zeitung +

Graz Zwei Einbrüche in Graz: Täter auf frischer Tat ertappt

Geschäftsführer eines Autohauses im Bezirk Gries wurde per stillem Alarm am Handy verständigt, als Täter sich Zugang zum Geschäft verschaffte. Zweiter Einbruch in Geidorf.