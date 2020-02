Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alpakazucht gewinnt in Österreich immer mehr an Beliebtheit. Das liegt nicht nur an den thermischen Qualitäten der Wolle der südamerikanischen Kamelart – die flauschigen Vierbeiner sind auch einfach süß. Bis Sonntag kann man sich bei der Alpaka Expo in der Messehalle selbst davon überzeugen.