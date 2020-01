Jeden Freitag wollen wir es genau wissen und zwar von Ihnen: Noch bestätigte sich kein Coronavirus-Verdachtsfall in Österreich. In den Apotheken sind Atemschutzmasken dennoch Verkaufsschlager.

Mediziner warnen derzeit verstärkt vor der Influenza und nicht vor dem Coronavirus © APA/AFP/JUSTIN TALLIS

Derzeit ist das Coronavirus medialer Dauerbrenner. Was Österreich in diesem Zusammenhang mit Russland gemeinsam hat? In beiden Ländern wurde bisher kein Fall der Krankheit bestätigt. Es gab nur falsche Verdachtsfälle. Russland schließt dennoch zumindest teilweise seine Grenze zu China. Und in Graz? Dort gibt es Lieferengpässe bei Atemschutzmasken.