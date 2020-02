Das Reisemagazin „Geo Saison“ fährt auf die Schloßbergrutsche ab, der britische Guardian aufs „friendly alien“: Graz spielt als Reiseziel in der "Europa League".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Graz glänzt immer wieder in internationalen Medien und Reiseblogs © Montage: APA/Scheriau, Win, Scrennshots

Es sind zehn alternative Reisetipps, die die Website „Deutsche Welle“ auflistet. Wem der Trubel in den Hotspots zu viel ist und trotzdem spannendes Sehen will, der möge doch lieber nach Utrecht anstatt nach Amsterdam fahren; oder nach Sevilla anstatt Barcelona; oder nach Graz anstatt nach Wien. „Die Altstadt gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Kaffeehauskultur wie in Wien gibt es hier natürlich auch“, heißt es dort.