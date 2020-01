Facebook

In der chinesischen Stadt Wuhan ist das Coronavirus ausgebrochen, im Land werden überall Schutzmasken getragen © APA

Der in China ausgebrochene Coronavirus sorgt gerade für Schlagzeilen. Auch in Österreich gibt es schon Verdachtsfälle. Eine Dame wollte sich heute in einer Grazer Apotheke zum Schutz eine Maske kaufen - doch sie ging leer aus, denn: Die Schutzmasken sind vergriffen.