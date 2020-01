Wegen Umbau des Dorotheum-Haues zu einem Hotel: Die Familie Simon schloss am heutigen Samstag ihr Geschäft. Mitte des nächsten Jahres soll es wieder aufgesperrt werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pause bis 2021: Heinrich und Christian Simon © Juergen Fuchs

Einen Abschied auf Zeit gibt es vom Grazer Jakominiplatz zu vermelden. Das Fachgeschäft Handschuhe zur Oper schloss am heutigen Samstag seine Pforten im Dorotheum-Haus, das wie berichtet von der Motel-One-Kette zum Hotel umgebaut wird. „Es gibt eine Zusage vom Dorotheum, dass wir nach dem Umbau an derselben Stelle wiedereröffnen können“, unterstreicht Christian Simon, dessen Familie das Geschäft in fünfter Generation führt.