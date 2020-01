Ein Unfall am Montagvormittag blockierte kurzzeitig die Tram-Linien 4 und 5 Richtung Andritz.

An der Ecke zur Robert-Stolz-Gasse kam es am Montagvormittag zu dem Unfall © GoogleStreetview/Screenshot

Rund 20 Minuten lang waren am Montagvormittag die Straßenbahnlinien 4 und 5 Richtung Andritz blockiert. Der Grund laut Graz-Linien: Ein Autolenker krachte in der Theodor-Körner-Straße auf Höhe Robert-Stolz-Gasse beim Ausparken in eine vorbeifahrende Straßenbahn.