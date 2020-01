Die Handball-EM geht in Graz ins Finale. Bei Kroatien gegen Serbien geht es sportlich um nichts mehr, das Match bekommt aber durch die Fan-Gruppen Brisanz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Bisher war die Handball-EM ein einziges Fest. Fans aus Kroatien, Serbien, Montegro und Weißrussland pushten und feierten ihre Teams in der Grazer Stadthalle, die positive Stimmung dominierte. Montagabend finden in Graz die letzten beide EM-Spiele statt - und das finale Match birgt Brisanz in sich: Kroatien gegen Serbien.